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Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался со шведским «Сириусом». Встреча прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

На 57-й минуте матча счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Через 8 минут хавбек Никола Влашич упрочил преимущество «армейцев» в счёте.

Сегодня ЦСКА провел и контрольную встречу со швейцарским клубом «Делемон». Матч завершился победой московской команды со счётом 5:0.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Сириус
Уппсала, Швеция
1:0 Обляков – 57'   2:0 Влашич – 65'
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