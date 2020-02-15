Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»
В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался со шведским «Сириусом». Встреча прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
На 57-й минуте матча счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Через 8 минут хавбек Никола Влашич упрочил преимущество «армейцев» в счёте.
Сегодня ЦСКА провел и контрольную встречу со швейцарским клубом «Делемон». Матч завершился победой московской команды со счётом 5:0.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).
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