«Норвич Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 26-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Норвич Сити» и «Ливерпуля» назвали составы на матч 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Хэнли, Циммерман, Ааронс, Дуда, Маклин, Тетти, Кантвелл, Рупп, Пукки.

Запасные: Ферман, Годфри, Льюис, Вранчич, Буэндия, Эрнандес, Дрмич.

«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Ловрен, Лаллана, Милнер, Фабиньо, Мане, Ориги.

Встреча состоится в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» сегодня, 15 февраля, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Норвич Сити» (18) занимает последнее, 20-е место.