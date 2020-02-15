«Норвич Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 26-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Норвич Сити» и «Ливерпуля» назвали составы на матч 26-го тура английской Премьер-лиги.
«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Хэнли, Циммерман, Ааронс, Дуда, Маклин, Тетти, Кантвелл, Рупп, Пукки.
Запасные: Ферман, Годфри, Льюис, Вранчич, Буэндия, Эрнандес, Дрмич.
«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Ловрен, Лаллана, Милнер, Фабиньо, Мане, Ориги.
Встреча состоится в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» сегодня, 15 февраля, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Норвич Сити» (18) занимает последнее, 20-е место.
- 15 февраля 2020
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