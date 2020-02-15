«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался со шведским клубом АИК. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти. Ответный гол на 74-й минуте забил полузащитник АИКа Ясир Асани, также реализовавший 11-метровый удар.

На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина после 19 туров имеют в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».