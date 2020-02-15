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«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче

«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался со шведским клубом АИК. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти. Ответный гол на 74-й минуте забил полузащитник АИКа Ясир Асани, также реализовавший 11-метровый удар.

На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина после 19 туров имеют в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
АИК
Сольна, Швеция
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Шомуродов – 56' (пен)   1:1 Асани – 74' (пен)
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