«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался со шведским клубом АИК. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, успешно реализовавший пенальти. Ответный гол на 74-й минуте забил полузащитник АИКа Ясир Асани, также реализовавший 11-метровый удар.
На сборе в Марбелье «Ростов» проведёт ещё два товарищеских матча: с норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).
«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина после 19 туров имеют в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».
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