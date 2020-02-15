Гвардиола переживает, что игроки захотят покинуть «Манчестер Сити» из-за исключения из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обеспокоен тем, как запрет УЕФА на участие в еврокубках может сказаться на планах футболистов клуба. При этом специалист планирует тренировать «горожан» до тех пор, пока будет всем доволен, сообщает ESPN.

Гвардиола понимает, что отстранение «Манчестер Сити» от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы для некоторых игроков станет весомым поводом сменить команду.

49-летний испанец не переживает, что эта ситуация скажется на его статусе, поскольку финансовые махинации «Сити», за которые клуб исключили из еврокубков, были до его прихода на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» предстоящим летом. Одним из главных претендентов на специалиста считается «Ювентус».