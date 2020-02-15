Сетьен: «Хетафе» совершил 29 фолов, но у «Барселоны» на одну жёлтую карточку больше

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1).



«Ожидали, что матч будет сложным. Соперник выиграл четыре матча. Моментов в этой встрече хватало. Думаю, мы могли снять все вопросы в первом тайме. Но я доволен результатом, победить было не так просто.



У нас есть игроки высокого уровня, которые проявляют себя в сложных матчах. Это то, чего мы хотим. Они подключаются и решают исход встречи. Что касается судейства, соперник совершил 29 фолов, но у нас на одну жёлтую карточку больше, чем у „Хетафе“, — приводит слова Сетьена AS.



«Барселона» догнала мадридский «Реал», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У обоих клубов по 52 очка, однако у «сливочных» один матч в запасе. «Хетафе» (42) занимает третье место.

«Барселона» обыграла «Хетафе» и догнала «Реал» в таблице чемпионата Испании