«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном» в матче Лиги 1, уступая в счёте — 0:3

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Амьен» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершилась вничью со счётом 4:4.



На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Амьена» Серу Гирасси. На 29-й минуте полузащитник Гаэль Какута упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте третий гол за «Амьен» забил форвард Фуссейни Диабате. В конце первого тайма, на 45-й минуте, хавбек «ПСЖ» Андер Эррера сократил отставание гостей в счёте. На 60-й минуте защитник Ньянзу Куасси забил второй гол парижан. Через 5 минут Куасси оформил дубль и сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди вывел гостей вперёд в счёте. В компенсированное время встречи Гирасси оформил дубль.



«ПСЖ» набрал 62 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.