«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении Агуэро
Мадридские «Реал» и «Атлетико» следят за ситуацией нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Оба клуба рассматривают вариант с приобретением 31-летнего аргентинца предстоящим летом, сообщает AS.
Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения. На планы форварда может повлиять исключение «горожан» из еврокубков на два сезона.
В нынешней кампании Серхио в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, Агуэро выступал за «Атлетико» до перехода в «Сити» летом 2011 года. В составе «матрасников» аргентинец провёл пять лет и выиграл два трофея — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Гвардиола переживает, что игроки захотят покинуть «Манчестер Сити» из-за исключения из ЛЧ
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