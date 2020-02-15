«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении Агуэро

Мадридские «Реал» и «Атлетико» следят за ситуацией нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Оба клуба рассматривают вариант с приобретением 31-летнего аргентинца предстоящим летом, сообщает AS.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения. На планы форварда может повлиять исключение «горожан» из еврокубков на два сезона.

В нынешней кампании Серхио в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, Агуэро выступал за «Атлетико» до перехода в «Сити» летом 2011 года. В составе «матрасников» аргентинец провёл пять лет и выиграл два трофея — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.