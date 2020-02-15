Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 26 февраля и 17 марта.

«Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» — всё ещё сильная и конкурентоспособная команда», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Манчестер Сити» из еврокубков за финансовые махинации в период с 2012 по 2016 год. «Горожан» также оштрафовали на € 30 млн. Манкунианский клуб может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).