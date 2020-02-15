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«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Норвич Сити»

«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Норвич Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправив мяч в ворота соперника на 78-й минуте с передачи полузащитника Джордана Хендерсона.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 17 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 43 встреч подряд.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английского первенства. В активе красных 76 очков. «Норвич Сити» (18) занимает последнее, 20-е место.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
15 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 78'
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