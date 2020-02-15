Клопп: отрыв «Ливерпуля» в турнирной таблице немыслим

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0).
«Это была сложная игра по разным причинам. Погода, организованность соперника и то, как мы играли в первом тайме, всё осложнило. Но мы всё ещё имели хорошие моменты, хотя и могли быть более результативными. Мане освежил нашу атаку, он помог нам выиграть этот матч.
Могу с уверенностью сказать, что все игроки получали удовольствие от процесса. Но если одна команда и собиралась забить, то это были мы. Мы хорошо отражали контратаки. У меня замечательные футболисты. Наш отрыв в турнирной таблице немыслим, я всё ещё не совсем всё осознаю. Такого со мной раньше не было. Это замечательно, и это так сложно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
- 15 февраля 2020
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