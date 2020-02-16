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Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Эдин Джеко. На 50-й минуте ответный гол забил защитник «Аталанты» Хосе Паломино. Через 9 минут полузащитник Марио Пашалич, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вывел хозяев вперёд в счёте.

«Аталанта» набрала 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» (39) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 54 очка в 23 матчах. В тройку лидером также входят «Ювентус» (54) и «Лацио» (53).

Италия - Серия А. 24-й тур
15 февраля 2020, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
0:1 Джеко – 45'   1:1 Паломино – 50'   2:1 Пашалич – 59'
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