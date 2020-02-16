Ротенберг — о трансфере Кокорина: ситуация непростая, договорённости с «Зенитом» пока нет

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в клуб на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Ситуация непростая, договорённости между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша всё-таки станет игроком «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам форвард долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду. 13 февраля Ротенберг сообщил, что Александр согласился перейти в «Сочи», эту информацию также подтвердил агент игрока. На следующий день в «Зените» заявили, что решения об аренде Кокорина пока нет.