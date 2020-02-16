Кокорин в форме «Сочи» сфотографировался с Азмуном и тренером по гимнастике

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь замечен в экипировке футбольного клуба «Сочи».
«В инстаграме» тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой появилось фото, на котором она находится рядом с Кокориным и ещё одним нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».
Фото: «Инстаграм» Лины Анисимовой
Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам форвард долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду. 13 февраля Ротенберг сообщил, что Александр согласился перейти в «Сочи», эту информацию также подтвердил агент игрока. На следующий день в «Зените» заявили, что решения об аренде Кокорина пока нет.
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».
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