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Кокорин в форме «Сочи» сфотографировался с Азмуном и тренером по гимнастике

Кокорин в форме «Сочи» сфотографировался с Азмуном и тренером по гимнастике
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь замечен в экипировке футбольного клуба «Сочи».

«В инстаграме» тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой появилось фото, на котором она находится рядом с Кокориным и ещё одним нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».

Фото: «Инстаграм» Лины Анисимовой

Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам форвард долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду. 13 февраля Ротенберг сообщил, что Александр согласился перейти в «Сочи», эту информацию также подтвердил агент игрока. На следующий день в «Зените» заявили, что решения об аренде Кокорина пока нет.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».

Ротенберг — о трансфере Кокорина: ситуация непростая, договорённости с «Зенитом» пока нет
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