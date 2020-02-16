«Похоже, Неймар вернётся». Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» в «Твиттере»

Официальный аккаунт «Барселоны» в «твиттере» взломали хакеры. На странице каталонского клуба было опубликовано сообщение, о возможном возращении форварда «Пари Сен-Жермена» Неймара.
«Мы прочитали несколько приватных сообщений. Вероятнее всего Неймар вернётся сюда», — было опубликовано сообщение в одном из «твиттеров».
Фото: «Твиттер» beIN SPORTS USA
Ответственность за взлом аккаунта взяла на себя организация «OurMine».
Позже «Барселона» смогла вернуть себе доступ к страницам.
«Аккауны «Барселоны» в «Твиттере» были взломаны. Все посторонние сообщения удалены. Публикации были сделаны при помощи стороннего инструмента. «Барселона» проведёт расследование кибербезопасности и рассмотрит все протоколы, связанные со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис своим болельщикам и партнёрам», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Фото: «Твиттер» FC Barcelona
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. Летом прошлого года сообщалось, что игрок хотел покинуть французский клуб и вернуться в стан сине-гранатовых.
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