Шоу: забавно, что все критикуют «Манчестер Юнайтед», но не говорят об «Арсенале»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как относится к критике команды.
«Чтобы играть в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед» нужно иметь толстую кожу. Все смотрят и ждут момент, когда что-то пойдет не так, чтобы начать критиковать. Никакого неуважения к «Арсеналу», который является фантастическим клубом, но они проводят не лучшие сезоны, но о них так не говорят. Забавно, что если это «Манчестер Юнайтед», все критикуют, но про «Арсенал» не говорят. Мы понимаем, когда мы были недостаточно хороши и знаем, что нужно сделать», — приводит слова Шоу Mirror.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. «Арсенал» в свою очередь располагается на 11-м месте, записав в свой актив 31 очко.
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