«Ты = босс». Мората опубликовал совместное фото с Черышевым

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым. В матче 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» на стадионе «Месталья» принимала мадридский «Атлетико». Матч закончился со счётом 2:2. Для Черышева этот матч стал первым после травмы.

На следующий день после игры Мората опубликовал совместное фото с Черышевым, подписав фото — «Ты = босс».

Напомним, Мората и Черышев вместе выступали за мадридский «Реал».

Черышев не принимал участия в последних матчах «Валенсии» из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с «Мальоркой» в 20-м туре чемпионата Испании.

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн.