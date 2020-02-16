«Ливерпуль» повторил собственный рекорд по длительности победной серии в АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал нападающий Садио Мане.

«Ливерпуль», выиграв 17-й матч кряду в АПЛ, повторил собственную победную серию, которая продолжалась с марта по октябрь 2019 года. Рекорд по длительности подобной серии принадлежит «Манчестер Сити», который выиграл 18 матчей подряд в АПЛ в период с августа по декабрь 2017 года. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Видео гола Мане в ворота «Норвича» доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже 43 матча.



«Ливерпуль», набрав 76 очков в 26 встречах, является лидером АПЛ. Для победы в чемпионате Англии подопечным Юргена Клоппа требуется одержать 5 побед подряд, тогда они оформят самое раннее чемпионство в истории чемпионатов Англии.



В следующих 5 матчах «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Вест Хэм Юнайтед», «Уотфордом», «Борнмутом», «Эвертоном» и «Кристал Пэлас».