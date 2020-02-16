Мане: победа в АПЛ была целью «Ливерпуля» с самого начала
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0). Напомним, сенегальский хавбек стал автором единственного гола встречи.
«Победа в английской Премьер-лиге была нашей целью с самого начала. Сейчас у „Ливерпуля“ всё складывается хорошо. Мы отлично справляемся. У нас есть ещё матчи впереди, это один шаг на пути к цели. мы сделаем всё возможное, как команда, и продолжим в том же духе. Посмотрим, что будет в конце сезона.
Рад, что сумел забить. После травмы было нелегко. Все футболисты хотят постоянно играть, но травмы это то, с чем приходится сталкиваться в спорте. Я много работал, чтобы вернуться, и сделал это», — приводит слова Мане Sky Sports.
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