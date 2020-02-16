Месси впервые с 2014 года не забил в четырёх матчах Примеры подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сумел записать в актив гол в домашней встрече 24-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).

Для Месси этот матч стал четвёртым подряд в чемпионате Испании, в котором он не может забить мяч. Подобное происходит с аргентинцем впервые за последние шесть лет. В сезоне-2013/2014 у форварда была безголевая серия, которая продолжалась восемь встреч (19 октября 2013 года — 1 февраля 2014 года).

Несмотря на проблемы с результативностью в последних матчах, Месси возглавляет гонку бомбардиров Примеры. В активе лидера сине-гранатовых 14 мячей. Лионель занимает первое место и по результативным передачам (12).

В следующем туре испанского первенства «Барселона» на своём поле сыграет с «Эйбаром». Встреча состоится 22 февраля, начало — в 18:00 мск.