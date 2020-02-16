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Эллардайс: «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу

Эллардайс: «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Эвертона», «Вест Хэм Юнайтед» и других английских клубов Сэм Эллардайс считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к работе в «Ювентусе».

«Думаю, «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу. Все были удивлены, когда он покинул «Барселону». Он родился и вырос там, затем играл и тренировал. Хосеп выигрывал Лигу чемпионов и Примеру, а затем просто сказал, что ему нужен год отдыха.

Гвардиола решил, что «Бавария» будет его новым приключением, и, что удивительно, он выучил немецкий. Затем возглавил «Манчестер Сити», где провёл несколько замечательных лет. Италия для него — ещё один вызов.

Сейчас для Хосепа всё выглядит так: «Мне нужно поехать в Италию и показать им, что я могу сделать в этой стране». Будет грустно потерять Гвардиолу, поскольку он так много дал Премьер-лиге, но мы желаем ему только лучшего», — цитирует Эллардайса Mirror.

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