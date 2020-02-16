Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Бывший бразильский футболист Кафу поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.
«Александер-Арнольд — один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Отличный игрок, у него те же качества, что и у меня. Он обладает огромным потенциалом. Трент — сильный и умелый футболист, он двигает игру вперёд и помогает «Ливерпулю» забивать голы.
Вижу много общего между ним и мною. Сказал бы, что у него бразильский инстинкт. Простой совет для него: продолжай делать то, что делаешь последние несколько лет. Ему не нужно менять игровой стиль. Даже если он допускает ошибки, ему надо продолжать делать то, что он делает.
Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч». Мы должны изменить эту парадигму, когда «Золотой мяч» получают только футболисты атаки. Люди должны видеть, что защитники так же важны, как и нападающие», — приводит слова Кафу Mirror.
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