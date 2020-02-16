Хомуха может возглавить клуб третьего дивизиона Беларуси

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха может заняться тренерской деятельностью в Беларуси, сообщает Football.by.



По информации источника, 50-летний специалист может возглавить команду третьего дивизиона Беларуси, сформированную из клубов «Андердог» и «Молодечно». Ранее стало известно, что клуб «Молодечно» будет расформирован. При этом клуб выступает против объединения с «Андердогом».



Последним местом работы Хомухи была юношеская сборная России U17. Ранее специалист работал также в молодёжной национальной команде России и футбольном клубе «Рига». Среди тренерских достижений Хомухи – победа в чемпионате Европы до 17 лет (2013) и серебряные медали чемпионата Европы до 19 лет (2015).