Риера: меня узнавали некоторые гаишники в России, но, правда, это не особо помогало

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о вещах, которые ему всё ещё тяжело понять в России и её жителях.
«Правила дорожного движения. Они у вас очень серьёзные. Двойная сплошная — моя самая большая боль. В России за рулём надо постоянно концентрироваться, а то получишь штраф. В Испании можно всё. Там всё спокойно, можно гонять, а в России повсюду камеры. Система тяжёлая, поэтому продолжаю учить правила.
Сколько раз меня останавливали гаишники? Столько, что уже не могу сосчитать. Зачастую просто у них спрашиваю, какое правило я нарушил, чтобы на ходу учиться. Некоторые меня узнавали, но, правда, это не особо помогало», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королёвой. У пары трое детей — дочери Алехандра и Валентина, а также сын Иван. Осенью 2018 года Альберт открыл в Омске футбольную академию.
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