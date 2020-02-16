Т. Силва: «ПСЖ» не боится Холанда
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде в преддверии противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Он забивает много голов. Девять забитых мячей в шести матчах — это невероятно, выдающийся результат. Надеюсь, мы сможем быть достаточно осторожными и не дадим ему забить. Рады, что будем играть против такого футболиста. Он очень мотивирован, как и „ПСЖ“. Боимся ли мы Холанда? Нет, страха нет, но мы определённо проявляем большое уважение. Мы всегда уважали феноменальных футболистов», — приводит слова Силвы RMC Sport.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» состоится 18 февраля в Дортмунде. Ответный — 11 марта в Париже.
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