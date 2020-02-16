Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера назвал три вещи, почему в России круто

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о положительных сторонах жизни в России.

«Три вещи, почему в России круто? Первое – здесь холодно. Для иностранцев снег и холод — экзотика. Второе — люди. Русский человек держит слово. В Европе этого меньше. Там часто говорят, что сделают, а в итоге не делают. В России такого нет, и это очень хорошо. Третье — еда. Очень разнообразная кухня», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королёвой. У пары трое детей — дочери Алехандра и Валентина, а также сын Иван. Осенью 2018 года Альберт открыл в Омске футбольную академию.

Риера выступал за «Ливерпуль» с 2008 по 2010 год.