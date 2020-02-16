Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера назвал три вещи, почему в России круто
Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о положительных сторонах жизни в России.
«Три вещи, почему в России круто? Первое – здесь холодно. Для иностранцев снег и холод — экзотика. Второе — люди. Русский человек держит слово. В Европе этого меньше. Там часто говорят, что сделают, а в итоге не делают. В России такого нет, и это очень хорошо. Третье — еда. Очень разнообразная кухня», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королёвой. У пары трое детей — дочери Алехандра и Валентина, а также сын Иван. Осенью 2018 года Альберт открыл в Омске футбольную академию.
Риера выступал за «Ливерпуль» с 2008 по 2010 год.
«Матч в Ливерпуле не начинается, пока фанаты не закончат петь». Интервью с Риерой
Экс-игрок «Ливерпуля» об успехе красных, любви к России, гаишниках, дорогах в Омске и проблемах детского футбола.
Читайте также
- 16 февраля 2020
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
12:28
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:29
-
10:59
-
10:53
-
10:32
-
10:15
-
09:57
-
09:42
-
09:38
-
09:18
-
09:17
-
06:22
-
04:58
-
04:15
-
03:50
-
03:14
-
02:03
-
01:23
-
00:56
-
00:39
-
00:36
-
00:06
- 15 февраля 2020
-
23:55
-
23:41
-
23:35
Партнерский контент