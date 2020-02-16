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Топ-клубы Европы интересуются звёздными игроками «Манчестер Сити»

Топ-клубы Европы интересуются звёздными игроками «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Ведущие европейские клубы следят за ситуацией в «Манчестер Сити», который исключили из еврокубков на два года. Они рассчитывают, что это позволит им приобрести звёздных футболистов «горожан», сообщает The Times.

В список трансферных целей топ-клубов Европы входят нападающий Серхио Агуэро, вингеры Рахим Стерлинг и Лерой Зане, а также полузащитник Кевин Де Брёйне.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. Горожан также оштрафовал на € 30 млн. Английский клуб собирается обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Обман раскрыт! «Ман Сити» выкинули из ЛЧ
Что об этом известно.
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