Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
«Самый чудной легионер? Обиора. Что касается наблюдения за жизнью своих футболистов, периодически слежу за ними в „Инстаграме“. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет», — приводит слова Сёмина сайт телеканала «Матч ТВ».
Нигерийский нападающий Джеймс Обиора выступал в составе «Локомотива» с 2001 по 2005 год. В составе «железнодорожников» Обиора дважды стал чемпионом России (2002, 2004), а также выиграл Кубок России (сезон-2000/01). Последним клубом нигерийского футболиста был «Тулон», за который он играл в сезоне-2008/09, после чего принял решение завершить профессиональную карьеру.
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