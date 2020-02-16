Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алаба — о расизме: футбол — это любовь. Но когда любви нет, зачем играть?

Алаба — о расизме: футбол — это любовь. Но когда любви нет, зачем играть?
Футбол / Германия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Печально, что футболистам необходимо набираться смелости и сообщать о расизме судье или тренеру. Игроки должны выполнять свою работу — играть в футбол. Мы должны найти решение этой проблемы. Да, я вижу эти баннеры — „Нет расизму“, которые игроки выносят на поле. Но если бы всё было так просто, расизма давно не было бы. Но он существует до сих пор.

Футбол — это игра, объединяющая людей. Вне зависимости от их цвета кожи, религии или места рождения. Мы должны радоваться, что у нас есть футбол. Надо вместе наслаждаться этой игрой. Футбол — это любовь. Но если любви нет, зачем играть?» — приводит слова Алабы The Times.

Алаба — о будущем: могу представить себя не в «Баварии»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020