Вьери: только Мбаппе и Неймар могут составить конкуренцию связке Лукаку — Мартинес

Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери поделился мнением о форвардах миланского «Интера» и туринского «Ювентуса».

«Криштиану Роналду находится на другом уровне. Он зверь, вечно жаждущий большего успеха, обладающий невероятным качеством. Ромелу Лукаку — чистый центрфорвард. Очень силён в физическом плане. Ромелу много работает, держит мяч, помогает товарищам по команде. Антонио Конте помог ему достичь физического пика.

Связка Лукаку с Лаутаро Мартинесом гарантирует «Интеру» настоящее и будущее как топ-клубу. Они входят в число лучших трёх-четырёх пар нападающих в мире. Учитывая их возраст и перспективы, только Килиан Мбаппе с Неймаром или Мауро Икарди из «ПСЖ» могут составить им конкуренцию», — цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.