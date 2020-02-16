«Тамбов» оставшуюся часть сезона будет базироваться в Тарасовке

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда оставшуюся часть этого сезона будет базироваться в Тарасовке.
«Решили базироваться в Тарасовке, потому нам нужно тренироваться на натуральном поле. Все остальные варианты были очень дорогие. А руководство «Спартака» пошло нам навстречу. Сделали нам небольшую скидку, очень им благодарны. К тому же у нас три игры в Москве. Это самый приемлемый вариант для нас», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее «Тамбов» сообщил, что домашние матчи второй части нынешней кампании команда проведёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. До зимнего перерыва клуб выступал в Саранске на «Мордовия Арене».
«Тамбов», набрав 21 очко в 19 встречах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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