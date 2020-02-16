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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании «Краснодар» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершился победой «быков» со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Илья Воротников, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» на 57-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард «быков» Максим Кутовой.

«Краснодару» сегодня предстоит провести ещё одну товарищескую встречу. Соперником «быков» станет «Мольде».

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Воротников – 57'
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