«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Краснодар» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершился победой «быков» со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Илья Воротников, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» на 57-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард «быков» Максим Кутовой.



«Краснодару» сегодня предстоит провести ещё одну товарищескую встречу. Соперником «быков» станет «Мольде».



«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.