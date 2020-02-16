«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 19:30
Сегодня, 16 февраля, состоится матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Иан Хассин и Гарри Леннард. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
Лондонский «Арсенал» в 25 матчах набрал 31 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (31) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», в 26 матчах набравший 76 очков. В тройку лидеров соревнований входят также «Манчестер Сити» (51) и «Лестер Сити» (50).
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