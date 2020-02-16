Российские арбитры провели учебно-тренировочный сбор в Турции

С 7 по 16 февраля в Анталье (Турция) состоялся учебно-тренировочный сбор для арбитров, которые обслуживают матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
На сборе присутствовали 59 арбитров и 23 инспектора. Одной большой командой специалисты принимали участие в ежедневных теоретических занятиях с разбором игровых моментов и правил игры.
В программу подготовки арбитров входили различные беговые упражнения, тестирование на знание английского языка, комплексное исследование функционального состояния. Также бригады в расширенном составе (включая видео ассистентов) работали в практических занятиях на футбольном поле и на специальных укороченных матчах с участием местных любительских команд.
«Российские судьи продолжают подготовку ко второй части чемпионата России. Радует отношение коллег к делу — все они занимаются с большим желанием и самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали особый акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием VAR. К концу сборов судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться в том числе на них при назначениях судей на игры после завершения зимней паузы», — сказал руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.
«В ходе учебно-тренировочного сбора в Турции мы уделили большое внимание деталям при использовании системы видеопомощи (VAR) во время матчей. Арбитры занимались на VAR-тренажёре, практических занятиях, где игроки моделировали игровые ситуации, а также провели несколько специально организованных коротких матчей для подготовки следующей группы видео ассистентов. Думаю, что интенсивная и плодотворная работа на этом семинаре принесёт пользу при судействе матчей весенней части текущего сезона», — сообщил заместитель руководителя департамента судейства руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.
- 16 февраля 2020
-
18:15
-
18:06
-
18:02
-
17:40
-
17:39
-
17:18
-
17:06
-
17:03
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:07
-
16:05
-
15:42
-
15:21
-
15:04
-
14:54
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:05
-
13:55
-
13:43
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
12:28
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:29