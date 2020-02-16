Российские арбитры провели учебно-тренировочный сбор в Турции

С 7 по 16 февраля в Анталье (Турция) состоялся учебно-тренировочный сбор для арбитров, которые обслуживают матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

На сборе присутствовали 59 арбитров и 23 инспектора. Одной большой командой специалисты принимали участие в ежедневных теоретических занятиях с разбором игровых моментов и правил игры.



В программу подготовки арбитров входили различные беговые упражнения, тестирование на знание английского языка, комплексное исследование функционального состояния. Также бригады в расширенном составе (включая видео ассистентов) работали в практических занятиях на футбольном поле и на специальных укороченных матчах с участием местных любительских команд.



«Российские судьи продолжают подготовку ко второй части чемпионата России. Радует отношение коллег к делу — все они занимаются с большим желанием и самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали особый акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием VAR. К концу сборов судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться в том числе на них при назначениях судей на игры после завершения зимней паузы», — сказал руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.



«В ходе учебно-тренировочного сбора в Турции мы уделили большое внимание деталям при использовании системы видеопомощи (VAR) во время матчей. Арбитры занимались на VAR-тренажёре, практических занятиях, где игроки моделировали игровые ситуации, а также провели несколько специально организованных коротких матчей для подготовки следующей группы видео ассистентов. Думаю, что интенсивная и плодотворная работа на этом семинаре принесёт пользу при судействе матчей весенней части текущего сезона», — сообщил заместитель руководителя департамента судейства руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.