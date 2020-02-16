«Лацио» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 22:45
Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Лацио» — «Интер». Встреча 24-го тура Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В бригаду войдут ассистенты Стефано Алассио и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.
«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Римляне набрали 53 очка в 23 турах. «Интер» находится на первом месте в турнирной таблице. Миланцы набрали 54 очка. Столько же баллов и у «Ювентуса», располагающегося на второй строчке.
В матче первого круга с участием этих команд сильнее оказался «Интер». Миланцы одержали победу на своём поле со счётом 1:0.
Читайте также
- 16 февраля 2020
-
21:04
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:38
-
20:35
-
20:20
-
20:14
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
19:18
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:29
-
18:15
-
18:06
-
18:02
-
17:40
-
17:39
-
17:18
-
17:06
-
17:03
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:07
-
16:05
-
15:42
-
15:21
-
15:04
Партнерский контент