«Лацио» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 22:45

Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Лацио» — «Интер». Встреча 24-го тура Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В бригаду войдут ассистенты Стефано Алассио и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Римляне набрали 53 очка в 23 турах. «Интер» находится на первом месте в турнирной таблице. Миланцы набрали 54 очка. Столько же баллов и у «Ювентуса», располагающегося на второй строчке.

В матче первого круга с участием этих команд сильнее оказался «Интер». Миланцы одержали победу на своём поле со счётом 1:0.