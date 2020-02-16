Слуцкий — о победе в матче со «Славией»: встречались команды разного уровня

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со «Славией» (5:0).



«Будем откровенны: встречались команды разного уровня и сложно было показать все свои лучшие качества. Так устроен любой спортсмен: он играет настолько, насколько это позволяет ему выиграть. Наверное, это был не самый показательный спарринг. Понятно, что результат мог быть только крупнее. Мы входим в завершающую стадию сборов. У нас остались две контрольные игры с «Кайратом» и «Шерифом», они претендуют на самые высокие места в своих чемпионатах, регулярно играют как минимум в квалификации еврокубков. Надеемся, что два последних спарринга будут гораздо информативнее по нашему текущему состоянию.



Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника или разнообразить её. Потому что Поярков и Степанов – два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определённый набор качеств. Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособными. Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников – это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков. Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Слуцкий продолжил шутить над Дзюбой, посмеявшись над его мечтами о карьере за рубежом