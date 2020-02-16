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«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри

«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри
Футбол / Германия 0

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Кёльн» проиграл «Баварии» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Хольгер Хеншель.

Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, которому ассистировал Томас Мюллер. Через две минуты мюнхенский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Кингсли Коман с передачи Мюллера. На 12-й минуте счёт до крупного довёл Серж Гнабри с паса Йозуа Киммиха. В середине второго тайма Гнабри оформил дубль с передачи Альфонсо Дэвиса. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Марк Ут, которому ассистировал Флориан Кайнц.

«Бавария», набрав 46 очков, вернулась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (23) — на 14-м месте.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 3'   0:2 Коман – 5'   0:3 Гнабри – 12'   0:4 Гнабри – 66'   1:4 Ут – 70'
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