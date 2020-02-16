«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Кёльн» проиграл «Баварии» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Хольгер Хеншель.

Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, которому ассистировал Томас Мюллер. Через две минуты мюнхенский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Кингсли Коман с передачи Мюллера. На 12-й минуте счёт до крупного довёл Серж Гнабри с паса Йозуа Киммиха. В середине второго тайма Гнабри оформил дубль с передачи Альфонсо Дэвиса. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Марк Ут, которому ассистировал Флориан Кайнц.

«Бавария», набрав 46 очков, вернулась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (23) — на 14-м месте.