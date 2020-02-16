Б. Ротенберг: Шатов не согласился на переход в «Сочи» на предложенных условиях

Владелец и президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о попытках клуба из Краснодарского края подписать контракт с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым. По словам Ротенберга, российский хавбек отказался от предложения.
«Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев не исключил, что Шатов покинет «Зенит». Тогда Медведев говорил, что будущее футболиста определится после окончания тренировочных сборов.
В текущем сезоне 29-летний Шатов принял участие в 14 матчах и забил три мяча. За «Зенит» он выступает с 2013 года.
Также до сих пор неизвестно, перейдёт ли в «Сочи» форвард «Зенита» Александр Кокорин. Ранее Ротенберг сообщил, что «Сочи» пока не согласовал аренду нападающего.
- 16 февраля 2020
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