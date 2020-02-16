Кьеллини впервые за шесть месяцев вышел на поле, восстановившись после травмы

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вернулся на поле после длительного отсутствия, связанного с травмой. Итальянский защитник принял участие в матче 24-го тура Серии А с «Брешией». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу туринцев. Кьеллини появился на поле на 78-й минуте, заменив Леонардо Бонуччи.

35-летний Кьеллини получил повреждение в августе 2019 года и не мог принимать участие в матчах в течение пяти месяцев. В текущем сезоне защитник поучаствовал в одном матче чемпионата Италии с «Пармой» (1:0), в котором забил победный мяч.

«Ювентус» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Теперь туринцы опережают «Интер», занимающий второе место, на три очка. При этом «Интер» имеет игру в запасе. Сегодня, 16 февраля, «Интер» встретится с «Лацио» в матче 24-го тура Серии А.

«Брешия» с 16 очками располагается на 19-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице.