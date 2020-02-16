Д. Комбаров: переход в «Спартак» — это огромный шаг вперёд для Соболева
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе нападающего команды Александра Соболева в московский «Спартак» на правах аренды.
«Для него это огромный шаг вперёд. Я посоветовал ему принять предложение „Спартака“, потому что это большой шанс. У него расширился круг возможностей. Если бы Соболев остался в „Крыльях“, неизвестно, что произошло бы потом. Не дай бог, перестал бы забивать. И перспектива оказаться в российском топ-клубе была бы сомнительной. Так что он сделал своевременный шаг. Естественно, к нему сейчас будет повышенный интерес. Я могу пожелать ему только удачи. Верю, что Саша раскроется в „Спартаке“. И, возможно, сделает следующий шаг — переедет в Европу», — приводит слова Комбарова «Российская газета».
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