Сон забил победный гол «Тоттенхэма», использовав ошибку Энгельса

Корейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин принёс победу своей команде в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2).

Форвард отличился на 94-й минуте, воспользовавшись ошибкой защитника бирмингемского клуба Бьорна Энгельса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание лондонского клуба от зоны Лиги чемпионов составляет одно очко. «Астон Вилла» (25) — на 17-м месте. Отрыв клуба от зоны вылета составляет одно очко.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» проведёт 22 февраля в гостях с «Челси», который занимает 4-е место.