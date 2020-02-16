Сон забил победный гол «Тоттенхэма», использовав ошибку Энгельса
Корейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин принёс победу своей команде в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2).
Форвард отличился на 94-й минуте, воспользовавшись ошибкой защитника бирмингемского клуба Бьорна Энгельса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание лондонского клуба от зоны Лиги чемпионов составляет одно очко. «Астон Вилла» (25) — на 17-м месте. Отрыв клуба от зоны вылета составляет одно очко.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» проведёт 22 февраля в гостях с «Челси», который занимает 4-е место.
Сон Хын Мин — первый азиатский игрок, забивший 50 голов в АПЛ
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