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Семак рассказал, почему «Зенит» не вернул Витселя из Китая

Семак рассказал, почему «Зенит» не вернул Витселя из Китая
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб был заинтересован в возвращении Акселя Витселя из Китая, но не смог конкурировать с дортмундской «Боруссией».

«За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятёрке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм. Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли. Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую», — приводит слова Семака «Фонтанка».

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