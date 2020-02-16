Сарри — о возвращении Кьеллини на поле после травмы: он сам себя выпустил на замену!

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возвращение на поле капитана команды Джорджо Кьеллини. Итальянский защитник в матче 24-го тура Серии А с «Брешией» впервые за шесть месяцев вышел на поле, на 78-й минуте заменив Бонуччи. Почти весь сезон он пропустил из-за травмы.
«Если честно, Кьеллини сам себя выпустил на замену. Я повернулся и увидел его, он стоял прямо передо мной с футболкой в руках. Он спросил меня, когда же я наконец выпущу его на поле. Он говорил о желании сыграть со вчерашнего дня. Поэтому я просто не мог отказать!» — цитирует Сарри пресс-служба «Ювентуса».
35-летний Кьеллини получил повреждение в августе 2019 года и не мог принимать участие в матчах в течение пяти месяцев. В текущем сезоне защитник поучаствовал в одном матче чемпионата Италии с «Пармой» (1:0), в котором забил победный мяч.
«Ювентус» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Теперь туринцы опережают «Интер», занимающий второе место, на три очка. При этом «Интер» имеет игру в запасе. Сегодня, 16 февраля, «Интер» встретится с «Лацио» в матче 24-го тура Серии А.
«Брешия» с 16 очками располагается на 19-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице.
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