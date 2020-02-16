«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ

В Лондоне завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Все три мяча лондонцы забили во втором тайме. На 54-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Николя Пепе открыл счёт. А на 57-й минуте уже сам Пепе сумел отличиться, ему ассистировал Букайо Сака. На 90-й минуте крупным счёт сделал Месут Озил, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Александр Ляказетт.

Для «Арсенала» эта победа стала первой в последних пяти матчах АПЛ. До этого лондонцы четыре раза подряд сыграли вничью. «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» также прервал собственную серию. До этого матча «сороки» не проигрывали в четырёх встречах подряд. Они занимают 12-е место, набрав 31 очко.