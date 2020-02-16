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Д. Комбаров: когда Кафельников меня увидел, то растерялся и ушёл

Д. Комбаров: когда Кафельников меня увидел, то растерялся и ушёл
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с экс-теннисистом Евгением Кафельниковым, который несколько раз его критиковал.

«У меня нет ощущения, что отношение болельщиков «Спартака» ко мне было несправедливым. Я знаю, как ко мне относятся болельщики. А то, что там какие-то выкрики были — такое иногда бывает. Бывало, некоторые публичные люди высказывались обо мне негативно. Но так делали люди, которые не имеют отношения к футболу. Они строили свои оценочные суждения исключительно на личной неприязни. Футбольные качества их мало интересовали.

С Кафельниковым увиделись один раз, в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шёл с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушёл. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф", — приводит слова Комбарова «Российская газета».

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