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Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить до одного года

Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить до одного года
Футбол / Лига чемпионов 0

Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков может быть сокращён до одного года, сообщает The Athletic. По данным издания, велика вероятность, что именно такое решение будет принято после рассмотрения иска «горожан» в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник ссылается на неких высокопоставленных лиц, считающих такое развитие событий наиболее вероятным. В то же время не исключается, что «Манчестер Сити» в итоге допустят к еврокубкам, но увеличат штраф клуба.

В CAS «Манчестер Сити», по всей видимости, будет ссылаться на кейс «ПСЖ», приводя в пример отсутствие наказания для парижан за аналогичные нарушения правил финансового фэйр-плей. Так, «Манчестер Сити» поднимет вопрос расходов «ПСЖ», связанных с приобретением Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года и наложил штраф в размере € 30 млн.

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