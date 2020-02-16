Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить до одного года

Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков может быть сокращён до одного года, сообщает The Athletic. По данным издания, велика вероятность, что именно такое решение будет принято после рассмотрения иска «горожан» в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник ссылается на неких высокопоставленных лиц, считающих такое развитие событий наиболее вероятным. В то же время не исключается, что «Манчестер Сити» в итоге допустят к еврокубкам, но увеличат штраф клуба.

В CAS «Манчестер Сити», по всей видимости, будет ссылаться на кейс «ПСЖ», приводя в пример отсутствие наказания для парижан за аналогичные нарушения правил финансового фэйр-плей. Так, «Манчестер Сити» поднимет вопрос расходов «ПСЖ», связанных с приобретением Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года и наложил штраф в размере € 30 млн.