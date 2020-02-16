Гол Мертенса принёс «Наполи» победу в матче с «Кальяри»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Кальяри» уступил «Наполи» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Дель Джоване и Филиппо Валерьяни.
Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 65-й минуте автором забитого мяча стал Дрис Мертенс, которому ассистировал Эльсеид Хюсай.
«Наполи», набрав 33 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (32) — на 11-м месте. Следующий матч «Наполи» проведёт 21 февраля на выезде с «Брешией».
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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