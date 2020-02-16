«Шальке» не сумел обыграть «Майнц», продлив серию ничьих до трех матчей
В Майнце завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный клуб принимал на стадионе «Опель Арена» «Шальке-04». Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.
Гости на протяжении всего матча владели большим преимуществом, но контратаки соперника были более опасными. В итоге «Майнц» превзошёл «Шальке» по количеству ударов по воротам и ударов в створ, но счёт так и не изменился.
Для «Шальке» эта ничья стала уже третьей подряд в Бундеслиге. В то же время клуб из Гельзенкирхена не может победить уже в четвёртой встрече подряд. «Шальке» набрал 36 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» набрал 22 очка, клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице.
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