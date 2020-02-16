«Локомотив» обратился к Смолову на испанском перед матчем «Сельты» с «Реалом»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новость о том, что форвард москвичей Фёдор Смолов, находящийся в аренде в «Сельте», выйдет в стартовом составе на матч 24-го тура Примеры с мадридским «Реалом».
«Локомотив» пожелал Смолову удачи, сделав это на испанском языке. «Сельта» отреагировала на запись эмодзи с сердцем, огнём и флагом России.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Арендное соглашение Смолова рассчитано до конца текущего сезона.
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