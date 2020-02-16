«Реал» — «Сельта»: Смолов открыл счёт на 7-й минуте встречи

В эти минуты в Мадриде проходит матч 24-го тура испанской Примеры. «Реал» принимает «Сельту».

Счёт на 7-й минуте открыл российский форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды. Нападающий получил мяч у линии чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот Тибо Куртуа. Ассистентом выступил Яго Аспас.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.