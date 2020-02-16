Мостовой: гол Смолова? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал гол российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
«Яго Аспас отдал великолепную передачу. Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьёт? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Смолов отличился на 7-й минуте. Форвард вышел один на один и уверенно переиграл голкипера.
«Локомотив» обратился к Смолову на испанском перед матчем «Сельты» с «Реалом»
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